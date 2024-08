Indiscrezione Gaetano, perché è saltato il trasferimento al Parma

La redazione di “Radio Crc” ha spiegato perché sarebbe saltato il trasferimento al Parma di Gianluca Gaetano.

Sembrava tutto fatto tra Napoli e Parma per il passaggio di Gianluca Gaetano nel club crociato, tuttavia l’affare sarebbe saltato alle battute finali. Al momento il centrocampista azzurro classe 2000 potrebbe tornare al Cagliari. Ma come mai la trattativa non è andata fino in fondo.

Lo svela la redazione di “Radio Crc”:

“Con il Parma era tutto pronto, ma il club emiliano non ha rispettato la parola data in merito alle cifre, cercando sconti e sconticini. Per questa ragione non ce la si può prendere con il Napoli se non hanno chiuso. Gianluca Gaetano probabilmente non resterà in azzurro ed il perché va ricercato nel fatto che potrebbe non giocare il quantitativo di partite che gli verrebbe assicurato altrove. Ora c’è da capire dove possa andare.”

