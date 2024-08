Corriere dello Sport – Osimhen non sarà convocato per la Coppa Italia: è fuori dal progetto

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su Victor Osimhen. Il nigeriano ha seguito un programma individuale e domani non sarà convocato per la partita di Coppa Italia, contro il Modena. Il match si giocherà al Maradona alle 21:15. Il centravanti, inoltre, non ha mai giocato un solo minuto in un’amichevole estiva. Il Napoli accelera per cercare di chiudere l’affare per Romelu Lukaku, mentre Osi, cerca di capire quando e dove si trasferirà.

