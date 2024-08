Corriere dello Sport – Psg, brusca frenata per Osimhen: due motivi allontanano i francesi

L’edizione del quotidiano, in edicola oggi, ha posto l’attenzione sul futuro di Victor Osimhen. Il centravanti del Napoli, è stato brevemente corteggiato dal Paris Saint-Germain, che ha avanzato un’offerta da 90 milioni al club di ADL, per portare il giocatore a Parigi. Tuttavia, il patron azzurro, avrebbe allontanato il club rifiutando innanzitutto la cifra, che si allontanava troppo dal prezzo della clausola rescissoria, da 130 milioni. In più, il grande rifiuto alla proposta di un doppio acquisto, insieme con l’incedibile Kvara, ha irritato i francesi. Potrebbe trattarsi di una strategia, ma intanto il mercato del Napoli è bloccato.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Indiscrezione Gaetano, perché è saltato il trasferimento al Parma

Cajuste al Brantford, accordo trovato: si aspetta la firma

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi