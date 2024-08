Corriere dello Sport – Gilmour, la trattativa col Napoli ha fatto clamore nell’East Sussex e a Tokyo

Billy Gilmour è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il centrocampista, al momento, è in tournée in Giappone con il Brighton, e sembrerebbe che la trattativa con i partenopei, abbia fatto molto clamore. Se ne è parlato molto nell’East Sussex e anche a Tokyo, dove Gilmour non ha mai giocato nessuna delle tre amichevoli disputate. Intanto continua ad allenarsi in campo, ma non è mai stato convocato. Il prossimo step sarà indicativo, perché domani ci sarà l’amichevole conclusiva contro il Villareal.

