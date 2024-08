Sky Sport – Meret in bilico, nuovo nome per la porta: spunta Musso dell’Atalanta

La redazione di Sky, ha riportato alcune novità, per quanto riguarda la posizione di Alex Meret. Il portiere non è più una garanzia, Conte avrebbe chiesto un innesto anche in quel reparto. Il Napoli avrebbe messo gli occhi su Juan Musso dell’Atalanta, classe 1994: “Ancora per la Supercoppa giocherà Musso perché se l’è guadagnata sul campo ed è giusto così. Poi non funzionerà più come lo scorso anno. Dovrò fare delle scelte, ma non le dovrò fare solo io. Sono contento di entrambi ma dopo la Supercoppa, se il problema resta, lo dovrò risolvere”. Ha detto Gasperini, facendo pensare a una possibile cessione tra lui o Carnesecchi.

