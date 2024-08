X – Schira: “Occhio alla Lazio su Folorunsho, Baroni stravede per lui”

Il giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, ha posto l’attenzione sul mercato in uscita del Napoli, e quello della Lazio in entrata. Michael Folorunsho è in uscita dal Napoli e la Lazio starebbe fiutando l’occasione. Ecco quanto riportato: “Occhio alla Lazio su Michael Folorunsho. Il tecnico Baroni stravede per il centrocampista in uscita dal Napoli e l’ha già allenato alla Reggina e al Verona. Folo è un prodotto del vivaio laziale e non occuperebbe posto in lista tra gli over 22. Un vantaggio non da poco…”.

