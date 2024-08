Corriere dello Sport – Lukaku, Manna prova la chiusura anticipata. Affare slegato dalla cessione di Osimhen

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’affare che porterebbe Romelu Lukaku al Napoli. Giovanni Manna sta verificando i margini di una chiusura anticipata della trattativa con il Chelsea. In poche parole, la società proverà a prendere l’attaccante, a prescindere dalla cessione di Victor Osimhen. Un affare che, dunque, sarà slegato dal futuro del nigeriano. Conte ha la necessità di allenare Romelu, in vista dell’inizio del campionato.

Al momento non c’è ancora un accordo con il Chelsea, il Napoli vorrebbe investire una cifra intorno ai 25 milioni di euro, più bonus per il cartellino del belga. I Blues, invece, restano fermi sul prezzo della clausola da 37,5 milioni di sterline (intorno ai 44mln di euro). In questa fase sembrerebbero essere disposti a fare un minimo sconto, ma la cifra si aggira sempre sui 40mln.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Indiscrezione Gaetano, perché è saltato il trasferimento al Parma

Cajuste al Brantford, accordo trovato: si aspetta la firma

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi