De Laurentiis frena con Spalletti: in mente altri quattro allenatori

La Gazzetta dello Sport evidenzia lo “stop” di De Laurentiis in merito alla scelta Spalletti. Sarà lui il prossimo traghettatore della panchina azzurra?

Aurelio De Laurentiis temporeggia con Spalletti, pur provando molta stima nei suoi confronti.

“Con Luciano Spalletti, ormai da settimane, sembrerebbe essere tutto pronto, tanto che in molti avevano dato già per chiuso l’affare. Invece Aurelio, anche questa volta, ha iniziato a temporeggiare nonostante il tecnico stia concludendo il suo vincolo con l’Inter; dunque è libero di accasarsi quando meglio ritiene. Non a caso ha avuto dei colloqui anche con Allegri oltre che con Benitez, Inzaghi e Fonseca”.

