Dal Pino, riapertura stadi: “Dalla prossima stagione riapertura quasi totale ai tifosi”

A partire dalla prossima stagione potremmo vedere un ritorno in massa dei tifosi allo stadio

Quello di ieri sera in occasione della finale di Coppa Italia è stato un lieve esempio di ritorno alla normalità. Dall’inizio della pandemia è stata la prima volta in cui allo stadio sono tornati più di 1000 tifosi. Quelle poche migliaia però potrebbero essere solo l’inizio, lo afferma Paolo Dal Pino in un suo intervento ai microfoni di Rai Sport. Il presidente della Lega Serie A comunica la volontà di riaprire quasi totalmente gli impianti a partire dalla stagione 2021/2022.

Queste le sue parole:

“Domenica speriamo di consegnare lo scudetto dell’Inter davanti al pubblico. Abbiamo chiesto l’agibilità per mille tifosi. Poi per la prossima stagione non c’è motivo di essere nella condizione attuale. Nella prossima stagione pensiamo di aprire il pubblico nella quasi totalità“.

