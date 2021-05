Napoli, per la sinistra sondato D’Ambrosio dell’Inter

Napoli, sondaggio per D’Ambrosio

Come riportato dal portale calciomercato.it, il Napoli avrebbe fatto un sondaggio per Danilo D’Ambrosio terzino dell’Inter. Il nerazzurro ha il contratto in scadenza a Giugno 2021, che con ogni probabilità non verrà rinnovato. Il club azzurro avrebbe individuato in lui il giusto rinforzo, in vista anche delle partenze di Hysaj, Mario Rui e Ghoulam a fine stagione.

