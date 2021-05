Calciomercato, il Napoli punta Mateja Milovanovic dell’Ajax

Calciomercato, il Napoli su Mateja Milovanovic

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe sulle tracce del difensore dell’Ajax Mateja Milovanovic. Il 17enne olandese è entrato nel mirino del club azzurro, che ha fatto seguire da vicino il talento che in patria viene definito il nuovo De Ligt. Milovanovic non ha ancora firmato un contratto da professionista con l’Ajax, ed arriverebbe a zero. Al momento non esiste alcuna trattativa, ma l’interesse del Napoli c’è.

