Napoli, Primavera 2: altro KO per gli azzurri, il Crotone si impone per 2-1

Per gli azzurri è il secondo KO nel giro di pochi giorni

Mercoledì 19 maggio alle ore 15:00 si è giocata presso lo stadio Comunale “Baffa” di Crotone la gara Crotone-Napoli, valida per il recupero della diciottesima giornata del Campionato Primavera 2 (Girone B). Gli azzurri escono sconfitti per 2-1 dalla trasferta calabrese. I padroni di casa si portano in vantaggio alla mezz’ora della prima frazione con Frustaglia che batte il portiere azzurro su calcio di punizione. Bisogna attendere la ripresa per la reazione dei partenopei, che pareggiano con Cataldi. La rete che decide la gara arriva da Frustaglia, che mette a segno la doppietta personale. Seconda sconfitta consecutiva per gli azzurri dopo il 2-1 contro il Lecce.

