Occhio a Lamela, addio al Tottenham e il Napoli potrebbe pensarci

Il futuro di Erik Lamela è in bilico al Tottenham, difatti il club fa sapere che farà poco per trattenerlo ed il Corriere dello Sport ipotizza l’interesse del Napoli a riguardo.

Il futuro di Erik Lamela è in forse e De Laurentiis potrebbe pensarci.

Erik Lamela in Premier League può diventare un’interessante opportunità di mercato, in più il Tottenham in estate mette al corrente che farà ben poco per trattenere il giocatore. Il Napoli a questo punto, che ha spesso e volentieri bisogno di esterni in attacco, potrebbe approfittarne. L’ex Roma, però, quest’anno ha segnato appena un gol in campionato contro l’Arsenal, ma è, in ogni caso, un calciatore abituato a divertire.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Gattuso ha iniziato il trasloco. Disdetto l’affitto del suo appartamento

Napoli, per la sinistra sondato D’Ambrosio dell’Inter

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Malawi brucia quasi 20 mila dosi scadute di AstraZeneca