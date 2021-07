Calciomercato – Emerson Napoli, ecco quando si entrerà nel vivo della trattativa

Calciomercato, Emerson-Napoli le ultime

Calciomercato – Emerson Napoli, il giocatore è uno dei nomi caldi per il mercato del club partenopeo è senza ombra di dubbio il primo della lista per la corsia mancina. Come riporta Tuttomercatoweb, al momento non ci sono in programma incontri con il giocatore perché le priorità di Cristiano Giuntoli sono le cessioni. Per l’esterno del Chelsea tutto è rimandato ad agosto, con la soluzione preferita dal club azzurra che resta il prestito con obbligo di riscatto.

