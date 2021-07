Napoli, niente ritiro per Mertens che però potrebbe presentarsi a Dimaro

Dries Mertens salterà il ritiro con il Napoli, ma potrebbe comunque essere presente a Dimaro.

Manca sempre meno per il primo ritiro estivo del Napoli. Tra pochi giorni la squadra sarà a Dimaro, anche se non sarà al completo. Oltre ad Insigne, Di Lorenzo e Meret che sono impegnati nel campionato europeo, anche Dries Mertens sarà costretto ad una assenza. Il giocatore infatti deve risolvere un problema alla spalla. Tuttavia, secondo il Corriere del Mezzogiorno, Mertens ha in programma di presentarsi a Dimaro.

Ecco quanto riportato:

“In Val di Sole ci saranno anche Zielinski, Elmas e Lobotka, i nazionali eliminati al primo turno degli Europei. Mentre gli altri, a cominciare dagli azzurri Insigne, Di Lorenzo e Meret, si uniranno in ritiro a Castel Di Sangro dopo le ferie, come da regolamento. In ritiro potrebbe passare anche Dries Mertens, che da poco si è operato alla spalla per risolvere alcuni problemi che lo hanno tormentato nella scorsa stagione. «L’ho sentito il giorno prima e il giorno dopo l’intervento – ha detto Spalletti – e mi ha detto che voleva pallare a salutare tutti.»”

