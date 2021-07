La crescita di Di Lorenzo: da Matera a Wembley in quattro anni

Giovanni Di Lorenzo sarà a Wembley il prossimo 11 luglio per disputare la finale degli Europei contro l’Inghilterra.

Giovanni Di Lorenzo è cresciuto tantissimo in questi ultimi anni. Basta pensare che quattro anni fa disputava il campionato di Serie C nella città di Matera, mentre adesso è impegnato con la Nazionale italiana per disputare la finale degli Europei. Giovanni Di Lorenzo infatti sarà tra i protagonisti che domenica prossima giocheranno al Wembley Stadium.

La Gazzetta dello Sport si concentra proprio sul difensore italiano che recentemente ha commentato il suo percorso calcistico.

“Domenica giocherà contro Sterling e l’Inghilterra a Wembley nella finale dell’Europeo, 4 anni fa era in C a Matera. Di Lorenzo qualche settimana l’ha fatta facile: «Ero disoccupato, ma non ho mai mollato, ci hi sempre creduto, e ho trovato club che mi hanno fatto crescere». Detto da chi l’ha fatto davvero, tutto pare tranne che un luogo comune.”

