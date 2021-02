FOTO – Arek Milik festeggia il suo San Valentino con…De Laurentiis!

Arkadiusz Milik, attaccante del Marsiglia ed ex Napoli, provoca il suo ex presidente Aurelio De Laurentiis su Instagram

Arkadiusz Milik è un giocatore del Marsiglia ma, nel giorno di San Valentino, non è mancata la sua provocazione al suo ex presidente Aurelio De Laurentiis. Su Instagram, infatti, l’attaccante polacco ha pubblicato una foto con il numero uno azzurro racchiusi in un ironico cuore. Ricordi di Arek Milik.

