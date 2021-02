VIDEO – Napoli-Juve, Paratici e Nedved: urla e offese verso il quarto uomo

Napoli-Juve, Paratici e Nedved: urla e offese verso il quarto uomo Calvarese

Napoli-Juve, Fabio Paratici e Nedved attaccano il quarto uomo Calvarese, lanciando urla e offese dalla Tribuna del Maradona. Il dirigente della Juventus presente ieri in tribuna allo stadio Maradona, va su tutte le furie per una decisione del quarto uomo Calvarese durante il match contro il Napoli. Paratici era già finito nel mirino della critica per le minacce durante Juve-Inter di Coppa Italia verso Oriali e Conte.

Napoli-Juve, le proteste di Paratici e Nedved

Paratici si alza e urla chiaramente: “Vergognati Calvarese, ca**o! Come fai a non ammonire?”.

Si aggiunge anche Pavel Nedved che chiude con: “Basta ca**o!”.

La prima frase è evidentemente rivolta al quarto uomo Calvarese, mentre la seconda al direttore di gara Doveri.

A quanto pare, il dirigente bianconero, sembra averne veramente per tutti.

Il video è stato postato su Twitter dall’utente Davide Luise.

il video

