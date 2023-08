Dionisi: “Occasioni sprecate, poi dopo l’espulsione è stata una montagna da scalare”

Le parole di Alessio Dionisi in conferenza stampa, dopo la sconfitta contro il Napoli.

Alessio Dionisi, dopo la sconfitta al Maradona contro il Napoli di Garcia, ha rilasciato un’intervista a Dazn: “Dopo la prima parte dove il Napoli ci ha messo lì siamo usciti e abbiamo fatto bene. Abbiamo avuto alcune situazioni in cui potevamo imbucare e non l’abbiamo fatto, non abbiamo avuto il coraggio in avanti. C’è stata anche l’occasione di Ruan di testa, poi dopo l’espulsione diventa una montagna da scalare a mani nude. I ragazzi mi sono piaciuti quasi tutti, quasi tutti…“. TMW

