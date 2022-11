Mario Rui non convocato per il Mondiale: la sua reazione

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla reazione del terzino portoghese Mario Rui, non convocato per la prossima edizione del Mondiale.

Il terzino del Napoli Mario Rui non è stato convocato dalla Nazionale portoghese per il Mondiale in Qatar. A tal proposito il Corriere dello Sport si è concentrato sulla reazione del giocatore nel momento in cui ha saputo la notizia.

“Ieri il CT del Portogallo, Fernando Santos, ha spezzato anche il sogno di Mario Rui. Un colpo per lui altroché, ma la storia è questa e Mario, come gli altri, si concentrerà solo su un altro obiettivo: lo scudetto.”

Fonte foto: Instagram @mariorui_6

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Uruguay, Mathias Olivera è tra i convocati per il Mondiale

Bocchetti dopo Verona-Juventus: “Basito dal rigore non dato”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Migranti, la nave Ocean Viking è arrivata nel porto di Tolone