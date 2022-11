Bocchetti dopo Verona-Juventus: “Basito dal rigore non dato”

Il tecnico dell’Hellas Verona Salvatore Bocchetti ha rilasciato della dichiarazioni dopo la sfida tra Hellas Verona e Juventus.

Salvatore Bocchetti, allenatore dell’Hellas Verona, ha rilasciato qualche dichiarazione dopo la sconfitta contro la Juventus. Bocchetti ha menzionato uno specifico episodio avvenuto durante il match: un rigore non fischiato dopo un contatto del giocatore bianconero Danilo.

“Io continuo a credere nella salvezza nonostante le tante sconfitte, i ragazzi oggi hanno dato l’anima e messo in difficoltà una delle squadre più forti d’Italia. Ci impegneremo fino alla fine. A me non piace parlare degli arbitri, ma quando ci capita un episodio come quello contro la Juventus si resta basiti. Ci stanno danneggiando, mi sembra chiaro. Col braccio così aperto mi sembra una follia non concedere il rigore.”

Fonte foto: Instagram, @salvatorebocchetti

