Spezia, Gotti: “Il Napoli ha vinto per i nostri troppi errori”

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha parlato nuovamente della sfida contro il Napoli disputata la scorsa domenica.

Il tecnico dello Spezia Luca Gotti è intervenuto in conferenza stampa in occasione della sfida contro l’Empoli ed è ritornato a parlare della sfida contro il Napoli.

“Io sto molto meglio, è stato difficile seguire a casa la partita con il Napoli perché oltre a stare male mentre c’è la partita della tua squadra ci sono stati problemi su internet e siti. Nonostante i tanti dispositivi di emergenza non sono riuscito a vedere bene la gara. Già stai male, non riesci a vedere bene la partita quindi non è stato bello. Tutti i giocatori si sono applicati e questo mi è piaciuto. Ovviamente non mi sono piaciuti i tanti errori, anche clamorosi, che hanno portato ai gol del Napoli ed hanno indirizzato la partita verso una squadra che non ha bisogno di aiuti.”

Fonte foto: Instagram @acspezia

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chirico: “Il ricorso della Juventus esaminato da un covo di ultras”

Pioli: “Non vinceremo lo Scudetto, puntiamo a un piazzamento Champions”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Patteggia condanna a Terni per diffamazione a Ilaria Cucchi