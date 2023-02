Pioli: “Non vinceremo lo Scudetto, puntiamo a un piazzamento Champions”

Stefano Pioli sulla crisi del suo Milan

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa del periodo nero del Milan. Il trend negativo dei rossoneri li ha difatto tagliati fuori del tutto dala corsa Scudetto e lo hammesso l’allenatore stesso.

Queste le sue parole:

Io sto molto concentrato e molto motivato, so con chi ho a che fare e rimango molto positivo in vista del futuro. Non è mai mancata la fiducia in me stesso e nei miei giocatori. Siamo partiti per vincere il campionato e non ci riusciremo, da domani ne comincia un altro per entrare nelle prime quattro. Abbiamo sbagliato una cosa: pensare troppo alla prossima. Dobbiamo stare sempre sul pezzo, la stagione è lunga e il campionato non finisce domani”

