Mertens: “Oggi sono triste per la sconfitta, fa male perdere così”

Dries Mertens a DAZN nel post partita.

L’attaccante belga è intervenuto ai microfoni di DAZN, rilasciando alcune dichiarazioni, ecco le sue parole:

“L’Atalanta è una squadra forte che sta facendo molto bene, oggi sono triste per la sconfitta, pensavamo di fare qualcosa di importante. Fa male perdere così. Dobbiamo alzare la testa e le vittorie arriveranno. Giovedì ci aspetta il Leicester, vogliamo passare il turno in Europa League e poi ritornare al primo posto in campionato. Rinnovo? Non ci penso, ne riparleremo a fine anno ma spero di rimanere ancora tanti anni”.