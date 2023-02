Il Napoli domina l’Europa, solo due squadre hanno fatto meglio

Il Corriere del Mezzogiorno si concentra sul Napoli di Luciano Spalletti, in particolare sul suo dominio in Europa.

Il Napoli sta dominando non solo il campionato italiano ma anche l’Europa. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione sul club partenopeo. Secondo quanto si legge soltanto due club europei avrebbero fino ad ora fatto meglio del Napoli.

Ecco le parole del quotidiano:

“I numeri del Napoli sono già di spessore internazionale: è quarto per gol fatti, terzo per media tiri in porta, quinto per percentuale di possesso palla. Ogni campionato ha un peso specifico, un punteggio differente, una sorta di punto di partenza che viene costantemente aggiornato a seconda dei risultati. Il Napoli è terzo dietro Bayern Monaco e Manchester City, davanti al Barcellona, al Liverpool che ha perso posizioni in virtù degli ultimi risultati in Premier League, al Real Madrid finalista al Mondiale per Club, all’Arsenal capolista in Inghilterra.”

