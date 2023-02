Il Chelsea vuole Osimhen, pronta un’offerta da oltre 130 milioni

Il Chelsea pronto a presentare un’offerta altissima per Osimhen

Il Chelsea ha messo gli occhi sull’attaccante del Napoli Victor Osimhen, secondo quanto riportato da LondonWorld i blues sarebbero pronti ad offrire 120 milioni di Sterline (circa 135 milioni di Euro). De Laurentiis nei giorni scorsi ha ribadito che il nigeriano non è in vendita, ma davanti ad una proposta del genere potrebbe vacillare e decidere di cedere Osimhen. Il Chelsea deve comunque fare alcune cessioni prima di dare l’assalto decisivo, il primo nome è quello di Lukaku che non rientra nei piani del club inglese. Oltre il belga ci sono altri esuberi da cedere per fare cassa, per poi fiondarsi sul 9 azzurro e convincere De Laurentiis a lasciarlo partire.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

