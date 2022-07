Calciomercato Napoli, spuntano due ipotesi per la difesa

Calciomercato Napoli, secondo il Mattino la Società avrebbe pensato a due ipotesi per la difesa.

Per la difesa del Napoli sono spuntate due opzioni, rispettivamente da Real Madrird e Paris Saint-Germain.

Ecco quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino:

“Le piste da battere sono tante: come quella di Milenkovic della Fiorentina (il solito Ramadani ha già dato il suo assenso) e Gabriel dell’Arsenal. Da tenere sotto d’occhio anche Rafa Marin del Real Madrid, 30 anni, in scadenza nel 2023. Offerto anche Kimpembe che è ai saluti con il Psg. L’impressione è che Kim Min-Jae del Fenerbahce possa davvero essere in cima alla lista dei pretendenti a raccogliere l’eredità di Koulibaly. 20 milioni di clausola e la voglia di serie A. Ma nella rosa ci sono pure Eric Bailly del Manchester United e Leo Lacroix del Wolfsburg.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Dybala al Napoli, prima offerta ufficiale del club azzurro

Koulibaly al Chelsea, smentite sul nome di Acerbi come sostituto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Stampa e palazzo: strappo del M5s, governo in bilico