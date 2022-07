Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli sono arrivati da parte del direttore Valter De Maggio importanti aggiornamenti sul mercato del Napoli: “Non ci sono novità per Kim o per Ostigard, è tutto fermo in attesa di capire cosa accadrà con Koulibaly. Su Simeone al momento la pista si è raffreddata. Acerbi? Arrivano smentite da parte del club, non ci sono novità ripeto, è tutto fermo in attesa di definire il futuro del senegalese”.