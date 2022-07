Koulibaly al Chelsea, le immagini della partenza

Kalidou Koulibaly è in partenza per Londra, domani sosterrà le visite mediche col Chelsea. Da Milano raggiungerà l’Inghilterra. Si conclude dopo 8 stagioni la sua avventura azzurra cominciata nel 2014 quando fu prelevato dal Genk. Ecco le immagini della partenza, raccolte dal portale “Tuttomercatoweb.com“:

