Dybala pretese alte, il Napoli valuta anche Broja come vice-Osimhen

Repubblica – Dybala pretese alte, il Napoli valuta anche Broja per il ruolo di vice-Osimhen.

Paulo Dybala continua a sparare alto, l’argentino avrebbe chiesto 8 milioni per approdare in azzurro, ma è una cifra fuori dalla portata di De Laurentiis. Dunque, il patron pressa forte non solo su Giovanni Simeone, ma anche sul bomber albanese Armando Broja, 21 anni a settembre, in uscita dal Chelsea e con grandi margini di miglioramento. Uno dei due colpi darebbe più tranquillità in attacco, in modo da far respirare Osimhen e all’occorrenza schierarli insieme, per un attacco da urlo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Dybala al Napoli, prima offerta ufficiale del club azzurro

Koulibaly al Chelsea, smentite sul nome di Acerbi come sostituto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Stampa e palazzo: strappo del M5s, governo in bilico