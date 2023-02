Allenamento Napoli, il report della seduta odierna

La SSC Napoli ha pubblicato il report della seduta odierna di allenamento in vista della sfida contro la Cremonese.

Il Napoli continua le sedute di allenamento presso il Konami Training Center di Castel Volturno. La Società partenopea ha pubblicato il report del lavoro effettuato in campo. Da sottolineare che il centrocampista Diego Demme ha svolto un lavoro personalizzato.

Di seguito quanto si legge sul sito della Società partenopea:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Cremonese in programma domenica allo Stadio Maradona per la 22esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Demme ha eseguito lavoro personalizzato in campo.”

📌 Report allenamento https://t.co/tFSAsTDLLn — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 10, 2023

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

