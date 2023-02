Napoli, Kvaratskhelia blindato: nessuna cifra lo farà partire

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sulla situazione dell’attaccate del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

Il rendimento di Khvicha Kvaratskhelia in campo con la maglia del Napoli non è passato certamente inosservato. Il Corriere dello Sport si è concentrato sul futuro del giocatore di origine georgiana, sostenendo che il Presidente Aurelio De Laurentiis non lo lascerà partire facilmente, anche se dovessero arrivare grandi offerte.

Ecco in seguito quanto riportato sul noto quotidiano:

“L’attaccante georgiano, un idolo nel suo paese, sta sorprendendo come rendimento tanto da essere entrato nel cuore dei napoletani. Nessuno si aspettava un impatto così devastante nel campionato di serie A. Aurelio De Laurentiis non lo lascerà partire così facilmente e lo ha confermato in una recente intervista alla Bild, anche se dovessero arrivare grandi offerte.”

