Anellucci: “Il Napoli non prenderà mai giocatori come Dybala e Ronaldo”

Claudio Anellucci, ex procuratore di Edinson Cavani e attuale agente Fifa, ha parlato a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio.

Queste le sue parole:

“Determinati calciatori [Ronaldo, Dybala, Keylor Navas, ndr] con elevati stipendi sono fuori dalla portata di alcune squadre. Inutile riempire le pagine di quotidiani con queste notizie. Il Napoli non può neanche lontanamente pensare di ingaggiare questi calciatori. Con la Juve c’è stata una situazione diversa, fu acquisita un’azienda, non un calciatore, era una situazione molto diversa.

Non bisogna dimenticare che in seguito a quella acquisizione, i bianconeri sono costretti tutt’oggi a tagliare gli stipendi di alcuni calciatori. Oggi un club “sano” non può lontanamente permettersi di ingaggiare un calciatore di 35 anni ed offrirgli uno stipendio faraonico. Napoli, Roma, Milan non potranno mai pagare questi calciatori”.

