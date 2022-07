Napoli: assalto a Solbakken del Bodo Glimt, battuta la concorrenza della Roma

Gli azzurri starebbero per chiudere il giocatore in scadenza

Sportitalia riporta un’importante news di mercato. Stando a quanto riferito da Michele Criscitiello il Napoli avrebbe sorpassato la Roma per Ola Solbakken, attaccante norvegese classe ’98 del Bodø/Glimt. Aurelio De Laurentiis sarebbe addirittura pronto a chiudere subito per il giocatore che è in scadenza di contratto a dicembre 2022.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Maximiano Napoli, il dg. Garcia: “Non lo vendiamo, ma ha una clausola può partire”

Ospina, il discorso rinnovo con il Napoli: può riaprirsi in extremis

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici