Venerato: “Annuncio rinnovo Gattuso vicinissimo: ecco quando. Su Hysaj e Maksimovic”

Napoli – Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss sul rinnovo di Gattuso:

“Siamo vicinissimi all’annuncio del rinnovo di Gattuso, ce lo aspettiamo prima di Natale per motivi burocratici. Ormai de Laurentiis e Rino si sono detto quasi tutto, si limano ultimi dettagli: biennale senza opzione per il terzo, il patron vorrebbe blindare con questo ulteriore anno. Si sta ragionando. Base fissa 1.9-2 milioni più bonus la cui base minima è 500mila euro. Fermo restando che possono crescere in caso di Scudetto, Coppa Italia e varie fase della Champions. Gattuso sarà l’allenatore del Napoli fino al 2023: è felice di restare e dell’aumento contrattuale. La cifra l’hanno decisa De Laurentiis, Chiavelli e Giuntoli. L’unica condizione posta da Rino era l’assenza di clausole nel nuovo accordo accontententandosi anche dello stesso ingaggio. Hysaj e Maksimovic? Gattuso li vorrebbe anche in futuro, specialmente l’albanese. Anche i calciatori devono capire che siamo in un momento difficile e certe cifre non si possono chiedere. Credo che 2.2-2.3 milioni siano stipendi di tutto rispetto”

