Osimhen, chiesto una settimana per il si definitivo. Resta ottimismo per la chiusura

Osimhen ha chiesto ed ottenuto una settimana per decidere

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere Dello Sport, Victor Osimhen resta l’obiettivo pirncipale per l’attacco del Napoli. Il calciatore de Lille, ha chiesto una settimana di tempo per riflettere sul suo trasferimento in maglia azzura. Il club di De Laurentis ha accetato la richiesta, ma attende una risposta nel corso della prossima settimana. Il ds Giuntoli è comunque in continuo contatto con l’entourage di Osimhen, i quali spingono per la soluzione Napoli. Filtra comunque ottismo per la chiusura della trattativa, con Gattuso che ha dato già il suo benestare per l’arrivo dell’attacante nigeriano.

