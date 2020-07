Dalla Spagna, futuro di Ronaldo alla Juventus in dubbio. Preso già il sostituto

Ronaldo potrtebbe dire addio alla Juventus

Secondo quanto riportato dalla testata giornalista spagnola Don Balon, il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere lontano dalla Juventus. Infatti, il club bianconero avrebbe già preso il sostutito per la prossima stagione. Si tratta di Antoine Griezman, attaccante attualmente in forza al Barcellona. Attualmente il francese non vive un gran momento al club catalano, complice anche qualche scelta di Setien che non ha soddisfatto l’ex Atltetico Madrid. Per fare spazio al pesante ingaggio di Griezman, la Juventus potrebbe cedere anche Higuain ormai fuori dal progetto bianconero. Anche Douglas Costa potrebbe partire. Per Ronaldo invece, si fanno sempre più insistenti le voci di un suo ritorno in Premier League dove il Chelsea nei mesi scorsi ha manifestato un certo interesse.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Osimhen, chiesto una settimana per il si definitivo. Resta ottimismo per la chiusura

Ufficiale: Napoli-Milan sarà diretta da La Penna. Gli arbitri in serie A di domenica 12 luglio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coronavirus: Kosovo, 205 nuovi contagi in 24 ore