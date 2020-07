Milik, anche il Milan ci prova. Ma il polacco vuole la Juventus

Milik vuole solo la Juventus

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, anche il Milan si inserisce nella corsa a Milik. Il club rossonero cerca un attaccante con le sue caratteristiche, il quale ha anche fatto un sondaggio nelle scorse settimane. Il polacco avrebbe già rifiutato la destinazione, in quanto preferisce trasferirsi alla Juventus. Milik ha il contratto in scadenza nel Giugno 2021 con il Napoli, considera ormai il suo ciclo in maglia azzurra definitivamente chiuso tanto da rifiutare ogni proposta di rinnovo. Il Milan non ha intenzione di mollare e sta cercando di convincere anche il polacco a trattare per il trasferimento in rossonero, ma Milik ha già fatto sapere di aver già deciso la sua futura destinazione.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Dalla Spagna, futuro di Ronaldo alla Juventus in dubbio. Preso già il sostituto

Osimhen, chiesto una settimana per il si definitivo. Resta ottimismo per la chiusura

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coronavirus: Russia, 6.611 casi e 188 morti in 24 ore