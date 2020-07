Verso Napoli-Milan, Gattuso pronto a sei cambi. In porta trona Ospina

Napoli-Milan, tanti cambi per Gattuso

Si avvicina la sfida che vedrà il Napoli affrontare il Milan, con Gattuso che con ogni probabilità apporterà tanti cambi alla formazione azzurra. In porta dovrebbe tornare Ospina, mentre in difesa giocheranno Di Lorenzo e Mario Rui sugli esternicon laa coppia centraleche sarà formata da Manolas e Koulibaly. A centrocampo ritorna Demme al posto di Lobotka, con Zielinski e FAbian Ruiz che faranno da mezz’ali. In attacco ritorna Callejon a destra al posto di Politano, mentre sono confermati Mertens e Insigne.

