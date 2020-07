Ufficiale, grande colpo per il Napoli femminile. Arriva Eleonora Goldoni [FOTO]

Che colpo per il Napoli femminile

Grande colpo di mercato per il Napoli femminile, presa l’attaccante dell’Inter Eleonora Goldoni. Attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, è la stessa giocatrice a dare l’annuncio della chiusura della trattativa. Davvero un grande colpo per la società presietuda da Raffaele Carlibo, che dopo aver ottenuto la promozione in Serie A iniza a fare le cose in grande.

Foto

https://www.instagram.com/p/CCfwGevo604/?utm_source=ig_web_copy_link

