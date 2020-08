Zazzaroni su Milik: “La Juventus non ha soldi, punta alle contropartite!”

Zazzaroni, nel corso de “Il bello del calcio” ha parlato della situazione Milik-Juventus

Ivan Zazzaroni, nel corso de “I bello del calcio” in onda su Canale 21, ha parlato del mercato della Juventus: “La Juve voleva Zapata, ma l’ha dovuto mollare perchè non ha soldi. Hanno chiesto cifre iperboliche. Allora si è fiondata su Milik, e sul piatto si sta cercando di mettere contropartite tecniche come Bernardeschi o Romero, più altri 10/20 milioni, ma credo che sarà difficile che la Juve cacci fuori anche quelli. Pellegrini? Non credo sia quella la soluzione possibile”, ha concluso il direttore del Corriere dello Sport.

