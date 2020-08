RETROSCENA – La Juventus voleva Osimhen. Ecco perchè ci ha rinunciato

La Juventus era seriamente intenzionata a prendere Osimhen

Da qualche giorno Osimhen è ufficialmente un giocatore del Napoli. C’è, però, un retroscena legato alla Juventus che aveva messo gli occhi sul ragazzo. Come riportato da calciomercato.com, il DS Fabio Paratici voleva comprare il nigeriano e portarlo a Torino quando era già esploso allo Charleroi. Il motivo che ha frenato la società bianconera è il fatto che Osimhen fosse extracomunitario. Questo particolare avrebbe tolto uno slot nella casella degli extracomunitari della Juve che, in tal modo, non avrebbero potuto effettuare investimenti importanti.

La società di De Laurentiis, invece, ha deciso di puntare fortemente su di lui spendendo una cifra davvero importante.