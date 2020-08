Insigne in dubbio per la Champions. Politano potrebbe giocare a sinistra

Politano al posto di Lorenzo Insigne

Insigne potrebbe non farcela per sabato, quando il Napoli si troverà di fronte al Barcellona. Il capitano azzurro uscito per infortunio contro la Lazio, corre il rischio di non poter scendere in campo. Secondo La Gazzetta Dello Sport, Gattuso sta pensando a varie soluzioni per sopperire all’assenza di Insigne. Elmas resta il favorito per occupare la posizione d’esterno alto in attacco, mentre salgono anche le quotazioni di Matteo Politano. L’ex Inter potrebbe a sorpresa scendere in campo dal primo minuto, con il macedone che però resta favorito.

Rai Sport – Milik bocciato, al suo posto Gattuso chiama Fernando Llorente

UFFICIALE – SSC Napoli, esito esami Insigne: lesione parcellare del tendine dell'adduttore

