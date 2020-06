Curiosità di Coppa – La fortunata serie infinita dei rigori contro il Napoli

Curiosità di Coppa Italia – La fortunata serie infinita dei rigori contro: ce ne sono voluti ben 5 per segnare al Napoli

La finale di Coppa Italia si è conclusa con la vittoria del Napoli sulla Juventus ai calci di rigore; fatali sono stati gli errori di Dybala e di Danilo.

La fortunata serie di rigori sbagliati, in questa edizione della Coppa Italia 2019-20, però, iniziò il 14 gennaio 2020: allo Stadio San Paolo, il Napoli affrontò il Perugia negli ottavi di finale. I partenopei erano avanti per 2 reti a zero (Insigne rig., Insigne rig.), quando al 45′ del primo tempo venne concesso un rigore al Perugia: Iammello si fece ipnotizzare da Ospina.

Sempre al San Paolo, il 21 gennaio 2020, nella gara valevole per i quarti di finale contro la Lazio, sul punteggio di 1-0 (Insigne) in favore degli azzurri, al decimo del primo tempo Hysaj commise fallo da rigore su Caicedo: sul dischetto si presentò Immobile che, complice una scivolata maldestra al momento della battuta, sparò il pallone direttamente in curva B.

Gli errori prima di Dybala e poi di Danilo nella finale di Roma, sembravano non interrompere mai la striscia di rigori falliti contro la squadra di Gattuso in questa edizione della Coppa Italia. Al quinto tentativo, invece, ci ha pensato Bonucci e non senza qualche rischio…

