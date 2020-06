De Luca, che attacco alla Juventus: “E’ imbarazzante, come faranno in Champions?”

Vincenzo De Luca sulla Juventus

Vincenzo De Luca, governatore della Campania, nel corso della sua diretta nel pomeriggio, ha dato anche un suo parere sulla condizione della Juventus. Ecco quanto dichiarato:

“Rinnovo i miei complimenti al Napoli. La Juve mi è sembrata imbarazzante, non so come farà a giocare la Champions in questo stato. Complimenti a Gattuso. Complimenti doppi perché ha rispolverato un grande catenaccio, con 11-12 e 15 giocatori in difesi. Ovviamente bellissimi i contropiedi di quei velocisti in attacco come Insigne e Mertens. Il gol all’Inter è stato godimento puro. Il catenaccio è la Bocconi del calcio. Novanta minuti di catenaccio e poi non al 90′ ma nel recupero fare una pappina e vincere. E invece quell’esponente, che aveva avuto la fortuna nella vita di avere una bellissima donna al fianco, perdeva tempo al mandare tweet sui broccoletti. Permettetemi di fare gli auguri alle squadre di Serie B che riprendono a giocare come Benevento, Salernitana e Juve Stabia”.

