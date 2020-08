Colpo di scena, ADL offre 3,5 milioni a Callejon per il rinnovo

Offerta a Callejon per il rinnovo, Gattuso tratta il prolungamento

Attraverso i microfoni di Radio Goal, Ciro Venerato giornalista della Rai, ha fatto il punto sulla trattativa per il rinnovo di Gattuso. Inoltre, ha svelato che De Laurentiis avrebbe offerto anche a Callejon il rinnovo. Ecco quanto dichiarato:

“Gennaro Gattuso ha avuto un colloquio con Aurelio De Laurentiis. Il coach calabrese ha detto ad Aurelio De Laurentiis che può restare anche con l’attuale stipendio (1.3 milioni) e firmare un triennale con uno scatto di 100.000 euro per i prossimi tre anni. Mister Gennaro Gattuso però non vuole penali. Un mesetto fa Commisso si era fatto vivo disposto anche a pagare una penale a De Laurentiis. Gattuso ha detto: Se il Napoli mi vuole, io non vengo a Firenze nemmeno se mi dai il doppio dello stipendio. Callejon? De Laurentiis è arrivato ad offrirgli un biennale da 3.5 milioni a stagione. Lo spagnolo ha detto di no. Magari ha altre aspettative oppure vuole tornare a casa”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Insigne in dubbio per la Champions. Politano potrebbe giocare a sinistra

Rai Sport – Milik bocciato, al suo posto Gattuso chiama Fernando Llorente

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Andrea Battistelli tira dritto nonostante le critiche, la sorpresa ad Anna Boschetti: “Ti amo”