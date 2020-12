AZ ALKMAAR-NAPOLI – Le formazioni ufficiali

AZ Alkmaar-Napoli – E’ quasi tutto pronto allo AFAS Stadion di Alkmaar per il match valido per la 5^ giornata del Gruppo F di Europa League tra l’AZ Alkmaar di Arne Slot ed il Napoli di Gattuso. Dopo quattro gare disputate, la classifica vede gli azzurri con 9 punti (3 vittorie ed 1 sconfitta) mentre gli olandesi sono terzi, a pari merito con la Real Sociedad, con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta). Squadre in campo alle ore 21:00.

Queste le formazioni ufficiali:

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizout, Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal, Midtsjo, De wit, Koopmeiners, Stengs, Gudmundsson, Aboukhlal.

All. Arne Slot

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

All. Gattuso