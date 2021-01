Ziliani, Juve-Napoli: “Covid? In Inghilterra si rinviano le partite senza problemi, in Italia invece…”

Il giornalista torna a parlare del caso Juve-Napoli

Paolo Ziliani è tornato a parlare del caso Juve-Napoli sulle pagine de Il Fatto Quotidiano. Il giornalista evidenzia come in Italia e in Inghilterra le due situazioni analoghe siano state affrontate in maniera completamente diversa:

Il “Metodo Italia“, cioè quanto accaduto per Juventus-Napoli, ha visto il club azzurro che, dopo la positività di Elmas e Zielinski, chiede ai bianconeri di rimandare la gara incassando un secco rifiuto da parte di Agnelli. A ciò poi è seguito l’intervento dell’Asl e tutto quello che è successo in questi mesi tra giudici sportivi e tribunali del Coni per poi arrivare alla decisione finale del collegio di garanzia in cui il Napoli dopo due sentenze sfavorevoli si è finalmente visto rimuovere il punto di penalizzazione e la sconfitta a tavolino, ottenendo la possibilità di disputare il match contro i bianconeri.

Completamente di verso quanto è accaduto con il “metodo inglese” prendendo ad esempio il rinvio di Everton-City: “Mancano poche ore alla partita tra So e And-So e cinque giocatori di So risultano positivi al Coronavirus. L’allenatore di So telefona all’allenatore di And-So e gli chiede se si può rinviare la partita. Certo, gli risponde il collega, nessun problema. Fine. Anzi: the end“.

