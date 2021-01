Alvino: “Osimhen era imbarazzato, basta con le polemiche sul nigeriano!”

Il giornalista e conduttore radiofonico, Carlo Alvino, si è schierato dalla parte dell’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen. Il giocatore è risultato positivo al Covid-19

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli parlando, tra le altre cose, del caso che nelle ultime ore sta riguardando da vicino il nigeriano Osimhen:

“Faccio una premessa: il ragazzo ha sbagliato, per carità. Ma non sto alle polemiche e all’imbarbarimento social. Ho visto e letto un accanimento come se Osimhen fosse diventato un serial killer da mandare all’ergastolo. Non voglio creare attenuanti, ma il ragazzo non era in un locale a luci rosse o in un night club. Festeggiava il suo compleanno, si è ritrovato in una festa a sorpresa di cui non sapeva nulla. Non ci trovo nulla di strano. Osimhen era imbarazzato, si vede dal video, e i soldi da lanciare è un gesto di fortuna nigeriano, mi sono informato. Per me conta solo la salute del calciatore. Chi di noi a 20 anni non ha fatto errori?”.

