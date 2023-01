Napoli, prestazione di Di Lorenzo promossa a pieni voti

All’indomani della vittoria del Napoli contro la Salernitana i quotidiani hanno promosso la prestazione di Giovanni Di Lorenzo.

Nella giornata di ieri il Napoli ha battuto la Salernitana per 0-2 ed uno dei protagonisti della gara è stato il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo. Il giorno dopo la sfida i maggiori quotidiani hanno giudicato la sua prestazione in maniera più che positiva.

Di seguito i voti:

Tuttosport – 6,5: “Meno tremendista in spinta, ma è intelligente nello scambiare le posizioni e nel leggere gli inserimenti. Tanto è vero che è al punto giusto nel momento giusto per segnare il preziosissimo gol che sblocca una partita malmostosa. Nel finale rischia il patatrac con un passaggio azzardato su Lobotka che innesca Piatek.”

Corriere dello Sport – 7: “I capitani (coraggiosi) conoscono le rotte giuste: attacca con giudizio e, dal niente, zac, un taglio secco alla partita. Che per poco non riapre, buttando un pallone su Lobotka… Però!.”

Il Mattino – 7: “La mossa segreta di Spalletti che lo libera quasi da compiti difensivi e lo piazza lì in prima linea, nella trincea granata. Segna il gol da bomber. Non un caso. Lui in attacco è spesso persino più offensivo di Lozano che gli guarda le spalle.”

Gazzetta – 7: “Nel primo tempo, con la Salernitana blindata, i suoi movimenti sono scardinati. Prima a servire Osimhen in fuorigioco per pochi centimetri e poi il gol.”

Repubblica – 7: “Ci sono la pioggia, una squadra chiusa, nemmeno un tifoso del Napoli. Ma c’è lui, al posto giusto proprio quando serve.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

